Tuesday’s thoughts

At the moment, I feel quite ambivalent and don´t know what to photograph or why I photograph what I actually photograph. Macro, people, architecture, flowers, my everyday life here in Malta. There´s so much I want to share, but sometimes my posts may looks a bit incoherent. That’s life! Hope you enjoy this anyway.

Cactus fruit and fruit on a palm tree. Edible and non-edible. Fisherman in Spinola Bay, San Giljan.

Fishingboat and a church. Click on an image to enlarge. Tourists, I’m sure they are on holiday here on this beautiful island. Or maby not… I enjoy taking photographs of others who taking pictures. Don’t ask me why. Typical Maltese balcony and a beautiful bougainvillea.

Varför skriver jag på engelska kan man undra när de allra flesta kommentarer jag får är från mina svenska följare. Dels behöver jag träna, trots att jag bott på Malta i många år så hakar sig min engelska en hel del. Rätta mig gärna när du ser något som är fel. Har också fått många nya följare från andra länder runt om i världen tack vare att min blogg blev ”featured” av WordPress team i ”Läsaren” under ”Upptäck”. Helt fantastiskt roligt! Ja, ni som har WordPress vet vad jag menar medan ni andra får tänka till 😉