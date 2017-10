Give (me) some color!

Idag känns det som det behövs lite färg efter två dagars gråväder med ihållande regn här i Kuching. Två dagar med ett huvud som värker, sömnlöshet och en energi på lägsta nivå.

Har inte hunnit, orkat med, att varken besöka eller kommentera er andra. Tre färger i bilder från mitt arkiv. Orange, blått och brunt plus en gnutta grönt. Färg kan göra susen, färg ger energi. Imorgon är en annan dag… Take care out there!! ❤❤

Share this:



Gilla Gilla Laddar...