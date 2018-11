Fanny in Ta Qali Park..

Många olika fågelarter finns det i parken och här ser det ut att vara ett nybygge. Betydligt lättare att fotografera än fåglarna 🙂 Nej, några blåbär växer det inte här och jag vet inte vad dessa bär är. Det finns många oliks slags träd i parken såsom Olivträd och Pinjé plus många som jag inte kan namnen på.. Väldigt gott om små gula blommor tittade fram efter de första regnen. Efter några dagar med regn har det bildats som en sjö runt träden och det tog flera dagar innan det hade runnit undan. Titta noga så ser du att vattnet når upp till hälften av bänkar och bord där många brukar ha pick nick.

During the Second World War the Ta Qali National Park was used as an airfield. Today the park is very popular with Maltese people and a busy place on Saturday afternoons when many families gather for picnics.

There are many wild cats in the park and Fanny loves to chase them, luckily she never manage to catch any. They run too fast or climb on a tree. But when they lie down or humps, she’s scared of them. Dogs are allowed to run freely in the late afternoons but must be kept on leash all other times. This image with the green grass was taken after the rain, compared to the one above which was taken before. Within a few months, the grass will be so high that Funny is not visible. Then we play hide and seek.

My lovely stubborn and curious Basenji 💕